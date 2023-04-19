Джунтоли: «Наполи» никогда не был близок к трансферу Роналду»

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Джунтоли отрицает слухи о том, что команда была близка к приобретению Криштиану Роналду прошлым летом, когда португалец выступал за «Манчестер Юнайтед». напомним, в данный момент португалец защищает цвета «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

«Честно говоря, мы никогда не были близки к трансферу Криштиану Роналду. Он никогда не был целью клуба, несмотря на все слухи», – цитирует Джунтоли журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, «Наполи» в данный момент лидирует в Серии А с отрывом в 14 очков от второго места. Команда может взять первый скудетто с 1990 года.