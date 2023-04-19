Джунтоли: «У Кварацхелии всё ещё есть долгосрочный контракт»

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Джунтоли прокомментировал ситуацию с переговорами о новом контракте с вингером Хвичей Кварацхелией.

«У Кварацхелии всё ещё есть долгосрочный контракт, мы постоянно находимся в контакте с агентами. Придёт подходящее время, чтобы как следует обсудить этот вопрос», – цитирует Джунтоли журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Кварацхелия вчера не забил пенальти в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Миланом». «Наполи» вылетел с турнира, уступив команде Стефано Пиоли со счётом 1:2 по сумме двух матчей.

На счету Кварацхелии 10 голов и 12 ассистов в этом розыгрыше Серии А.