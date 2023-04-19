Ибрагимович останется без медали в случае победы «Милана» в Лиге чемпионов

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «Милан» расписал мировую с «Наполи» - 1:1. По сумме двухматчевого противостояния «россонери» одолели неаполитанцев (2:1) и вышли в полуфинал турнира.

Стоит отметить, что в случае триумфа миланского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов нападающий Златан Ибрагимович не получит медаль. Дело в том, что 41-летний шведский форвард не был включен в заявку «россонери» на еврокубок.

В полуфинале Лиги чемпионов «Милан» встретится с победителем противостояния между «Интером» и «Бенфикой». В первом поединке подопечные Симоне Индзаги одержали победу со счетом 2:0.