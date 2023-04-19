«Интер» нацелился на форварда из Лиги 1

Миланский «Интер» хочет приобрести у «Ланса» нападающего Луи Опенду. По информации от журналиста Санти Ауны, «нерадзурри» действительно заинтересованы в трансфере 23-летнего бельгийца.

Сообщается, что для оформления сделки потенциальный покупатель должен заплатить «Лансу» 30 миллионов евро компенсации. Ранее сообщалось об интересе к Опенде со стороны соседей «Интера» из «Милана».

В своём дебютном сезоне в чемпионате Франции Опенда отметился пятнадцатью голами и двумя ассистами. Бельгиец помогает «Лансу» занимать третью строчку в турнирной таблице Лиги 1, отставая от первого места на одиннадцать очков.