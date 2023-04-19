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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» пока не принял решение по Лукаку

19 Апреля 2023 • 10:30 Комментировать
Эмполи
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Интер Милан
23.04 13:30

Миланский «Интер» ещё не принял решение по будущему нападающего Ромелу Лукаку, который в этом сезоне выступает за команду на правах аренды из лондонского «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, окончательное решение от руководства «нерадзурри» будет принято в конце нынешнего сезона.

Отметим, что сам Лукаку хочет остаться в «Интере», но этому мешает несколько факторов. Во-первых, бельгиец пока не впечатляет руководство своей результативностью, забив всего 3 гола в Серии А. Во-вторых, нападающий частенько подвергается травмам. Ну и в третьих, аренда Ромелу с учётом зарплаты обошлась «Интеру» в 20 миллионов евро. В клубе не хотят тратить такие деньги снова, а на полноценный выкуп у руководства тем более нет средств.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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