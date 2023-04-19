Леау: «Хочу остаться в «Милане»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау ответил на вопрос о возможном подписании нового контракта с «россонери».

«Я хочу остаться здесь. Но нужно кое-что решить. Мы по-прежнему ведем переговоры. Чувствую себя здесь как дома. Счастлив находиться здесь», - передает слова португальского форварда Sky.

Срок действующего контракта между 23-летним нападающим и миланским клубом истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 40 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и 12 результативных передач.

Накануне «Милан» по сумме двух матчей одолел «Наполи» (2:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.