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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Хочу остаться в «Милане»

19 Апреля 2023 • 10:08 Комментировать

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау ответил на вопрос о возможном подписании нового контракта с «россонери».

«Я хочу остаться здесь. Но нужно кое-что решить. Мы по-прежнему ведем переговоры. Чувствую себя здесь как дома. Счастлив находиться здесь», - передает слова португальского форварда Sky.

Срок действующего контракта между 23-летним нападающим и миланским клубом истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 40 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и 12 результативных передач.

Накануне «Милан» по сумме двух матчей одолел «Наполи» (2:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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