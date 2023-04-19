Долги «Сампдории» растут - клубу нужно найти до лета 30 миллионов евро

Растут как снежный ком проблемы генуэзской «Сампдории», и речь не о спортивной ситуации, хотя она является прямым отражением финансовой несостоятельности клуба. Речь о том, что до 20 июня клубу нужно найти и выплатить тридцать миллионов евро в качестве долгов, иначе он не будет допущен до участия в следующем сезоне.

Говоря иначе - для того, чтобы избежать банкротства, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Причем уже до 28 апреля клуб должен выплатить первую часть, это долг в 1,2 миллиона евро, который нельзя отложить ни на час - это выплаты в налоговую, которые и так были отложены еще с 2020 года, во время так называемой «пандемии COVID-19».