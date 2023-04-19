Голкипер «Наполи» Мерет высказался о вылете из Лиги чемпионов

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет высказался о ничейном результате поединка против «Милана» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Мы огорчены, поскольку хотели пройти дальше. Однако это не отменяет того, что «Наполи» проводит прекрасный сезон», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Миланский гранд пробился в полуфинал Лиги чемпионов, победив «Наполи» по сумме двух матчей со счетом 2:1. За выход в финал турнира подопечные Стефано Пиоли поборются с победителем пары «Интер» - Бенфика». В первом матче «нерадзурри» выиграли со счетом 2:0.