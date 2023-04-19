Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Судья не назначил явный пенальти в ворота «Милана»

19 Апреля 2023 • 07:33 Комментировать

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что судья не назначил очевидный пенальти в ворота «Милана» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«На Лосано был очевидный пенальти. У него вывернулся голеностоп, это было прекрасно видно на повторе. Ему четко попали по ноге, это был явный пенальти, который нельзя было пропустить. Там был очевидный контакт с голеностопом», - передает слова специалиста Corriere dello Sport.

Ответный матч состоялся в Неаполе и завершился вничью со счетом 1:1. Благодаря домашней победе «Милан» выбил «Наполи» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
07:33 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Судья не назначил явный пенальти в ворота «Милана»
07:11 · Италия. Серия А
Хвича обратился к фанатам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов
00:45 · Италия. Серия А
Кварацхелия в матче с «Миланом» сделал 10 успешных обводок
00:19 · Италия. Серия А
Бывший голкипер «Милана» нахваливает Меньяна
00:11 · Италия. Серия А
Себастьяно Росси призвал Леау остаться в «Милане»
18 Апреля
21:20 · Италия. Серия А
Конте может возглавить «Рому», если Моуринью уйдёт в «ПСЖ» слухи
20:16 · Италия. Серия А
Камоцци: «В Италии Миранчук точно не останется без клуба»
19:58 · Италия. Серия А
Иммобиле выписан из больницы после ДТП
18:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Сане в Серии А 1
18:47 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Миранчук намного слабее Головина»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Тео Эрнандес может покинуть «Милан» ради АПЛ
15:45 · Англия. Премьер-лига
Барелла привлёк внимание очередного топ-клуба АПЛ
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может заменить Лукаку другим топ-форвардом из АПЛ
13:45 · Италия. Серия А
«Рапид» и «Аустрия» выдали славное венское дерби - шесть голов и рекорд видео
13:28 · Италия. Серия А
Тонали рассказал о том, его бабушка изменила своё отношение к футболу из-за внука
Все новости
Рекомендуем