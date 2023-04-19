Спаллетти: «Судья не назначил явный пенальти в ворота «Милана»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что судья не назначил очевидный пенальти в ворота «Милана» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«На Лосано был очевидный пенальти. У него вывернулся голеностоп, это было прекрасно видно на повторе. Ему четко попали по ноге, это был явный пенальти, который нельзя было пропустить. Там был очевидный контакт с голеностопом», - передает слова специалиста Corriere dello Sport.

Ответный матч состоялся в Неаполе и завершился вничью со счетом 1:1. Благодаря домашней победе «Милан» выбил «Наполи» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов.