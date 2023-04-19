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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича обратился к фанатам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов

19 Апреля 2023 • 07:11 Комментировать

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам команды после ответной встречи с «Миланом» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Мне тяжело смотреть в ваши глаза, которые наполнены слезами. Понимаю, что не смог принести вам счастья. Сделаю все возможное, чтобы извлечь урок из этого опыта. Очень сожалею и благодарю вас за поддержку. Мы вернемся еще сильнее», - гласит сообщение грузинского футболиста в социальных сетях.

Напомним, что Хвича в концовке встречи не смог реализовать пенальти. По итогам двухматчевого противостояния дальше прошел «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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