Хвича обратился к фанатам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам команды после ответной встречи с «Миланом» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Мне тяжело смотреть в ваши глаза, которые наполнены слезами. Понимаю, что не смог принести вам счастья. Сделаю все возможное, чтобы извлечь урок из этого опыта. Очень сожалею и благодарю вас за поддержку. Мы вернемся еще сильнее», - гласит сообщение грузинского футболиста в социальных сетях.

Напомним, что Хвича в концовке встречи не смог реализовать пенальти. По итогам двухматчевого противостояния дальше прошел «Милан».