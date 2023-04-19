Кварацхелия в матче с «Миланом» сделал 10 успешных обводок

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Милана» совершил 10 успешных обводок. Таким фактом делятся знатоки футбольной статистики с портала Opta.

Также на счету грузина 19 касаний в чужой штрафной – это повторение рекорда в текущем сезоне ЛЧ.

Правда, добыть важнейшую победу над «Миланом» его команде это не помогло. Сам Кварацхелия ближе к концовке игры не забил 11-метровый удар, неаполитанцы сыграли с «россонери» вничью (1:1) и остались за бортом полуфинала Лиги чемпионов.

О том, как проходила насыщенная игра, читайте в нашем обзоре.