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Чемпионат Италии. Серия А

Себастьяно Росси призвал Леау остаться в «Милане»

19 Апреля 2023 • 00:11 Комментировать

Итальянский «Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в немалой степени это получилось благодаря магической игре португальского нападающего Рафаэла Леау, который организовал гол для Оливье Жиру, а также добротно отработал в обороне. Бывший голкипер «Милана» Себастьяно Росси, стоявший в воротах клуба в 90-е годы, призвал Леау остаться в клубе.

- Я надеюсь, что Леау останется, он очень вырос в «Милане». Хочу и дальше видеть его в команде, - цитирует слова Росси pianetamilan.it.

Напомним, что Леау перешел в «Милан» в 2019 году, ранее он выступал в составе французского «Лилля». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная России Себастьяно Росси Рафаэл Леау
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