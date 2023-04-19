Себастьяно Росси призвал Леау остаться в «Милане»

Итальянский «Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в немалой степени это получилось благодаря магической игре португальского нападающего Рафаэла Леау, который организовал гол для Оливье Жиру, а также добротно отработал в обороне. Бывший голкипер «Милана» Себастьяно Росси, стоявший в воротах клуба в 90-е годы, призвал Леау остаться в клубе.

- Я надеюсь, что Леау останется, он очень вырос в «Милане». Хочу и дальше видеть его в команде, - цитирует слова Росси pianetamilan.it.

Напомним, что Леау перешел в «Милан» в 2019 году, ранее он выступал в составе французского «Лилля».