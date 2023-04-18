Летом на тренерском мостике «Ромы» может произойти перестановка. Жозе Моуринью может покинуть клуб за год до истечения действующего контракта – слухи связывают португальца с «ПСЖ».
Если 60-летний Моуринью действительно покинет Рим, то принять столичную команду может Антонио Конте. Об этом на своих страницах рассказывает Calciomercato. Недавно – в конце марта – Конте остался без работы после отставки из английского «Тоттенхэма».
Стоит сказать, что ранее слухи связывали Антонио Конте с другим итальянским клубом – с «Интером», где специалист уже работал ранее и даже завоёвывал скудетто.
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