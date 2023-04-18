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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле выписан из больницы после ДТП

18 Апреля 2023 • 19:58 Комментировать

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле был выписан из больницы после ДТП. В результате инцидента футболист получил травму позвоночника и перелом ребра, поэтому врачи понаблюдали за ним несколько дней. Как сообщает Radio Radio, после выписки Иммобиле остался в больнице, поскольку одна из его дочерей, 10-летняя Микела, остаётся под наблюдением медиков. А вот 8-летняя Джорджия, которая тоже находилась в автомобиле, уже отправилась домой с защитным бандажом на шее.

Иммобиле настаивает на том, что он ехал на зелёный сигнал светофора. То же самое утверждает водитель трамвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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