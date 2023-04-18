Иммобиле выписан из больницы после ДТП

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле был выписан из больницы после ДТП. В результате инцидента футболист получил травму позвоночника и перелом ребра, поэтому врачи понаблюдали за ним несколько дней. Как сообщает Radio Radio, после выписки Иммобиле остался в больнице, поскольку одна из его дочерей, 10-летняя Микела, остаётся под наблюдением медиков. А вот 8-летняя Джорджия, которая тоже находилась в автомобиле, уже отправилась домой с защитным бандажом на шее.

Иммобиле настаивает на том, что он ехал на зелёный сигнал светофора. То же самое утверждает водитель трамвая.