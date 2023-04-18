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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью может стать тренером Месси слухи

18 Апреля 2023 • 19:49 Комментировать (1)

Слухи продолжают связывать Жозе Моуринью с «ПСЖ». Как сообщает RMC Sport, футбольный советник гранда Лиги 1 Луиш Кампуш готов пригласить португальского специалиста на тренерский мостик команды. В пользу Особенного говорит послужной список, хотя есть сомнения по поводу характера – сможет ли он сработаться с парижскими звёздами? Моуринью может стать тренером Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара, если все они останутся.

Источник отмечает, что Моуринью привлекает вариант с работой в «ПСЖ». Ранее 60-летний специалист допускал свой летний уход из «Ромы» словами о том, что «контракт не всегда имеет значение». Действующий договор связывает Жозе с клубом Серии А до средины 2024 года.

Стоит сказать, что Луиш Кампуш и Жозе Моуринью в своё время уже пересекались в «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Апреля 2023 в 20:15
ай харашо бы было.. маврикевна + трио бандуристав.. кхе-кхе.. )))
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