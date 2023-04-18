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Чемпионат Италии. Серия А

«Рапид» и «Аустрия» выдали славное венское дерби - шесть голов и рекорд видео

18 Апреля 2023 • 13:45 Комментировать

На славу выдалось венское дерби в двадцать пятом туре австрийской Бундеслиги, венский «Рапид» и «Аустрия» забили друг другу по три гола и заканчивали матч в меньшинстве, но победителя в итоге так и не выявили.

Украсили поединок на стадионе имени «Эрнста Хаппеля» (финалы Кубка чемпионов 1990 и Лиги чемпионов 1995, а также чемпионата Европы 2008) фанаты обеих команд, устроившие яркое огненное шоу на трибунах - в лучших традициях дерби.

Также «Аустрия» не проиграла в номинально гостевом матче «Рапиду» в одиннадцатый раз кряду, что стало новым рекордом австрийской Бундеслиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аустрия Рапид Вена чемпионат Австрии
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