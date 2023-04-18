На славу выдалось венское дерби в двадцать пятом туре австрийской Бундеслиги, венский «Рапид» и «Аустрия» забили друг другу по три гола и заканчивали матч в меньшинстве, но победителя в итоге так и не выявили.

Украсили поединок на стадионе имени «Эрнста Хаппеля» (финалы Кубка чемпионов 1990 и Лиги чемпионов 1995, а также чемпионата Европы 2008) фанаты обеих команд, устроившие яркое огненное шоу на трибунах - в лучших традициях дерби.

Также «Аустрия» не проиграла в номинально гостевом матче «Рапиду» в одиннадцатый раз кряду, что стало новым рекордом австрийской Бундеслиги.