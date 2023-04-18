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Чемпионат Италии. Серия А

Вместо Месси: «ПСЖ» нашёл нового форварда в пару к Мбаппе

18 Апреля 2023 • 13:43 Комментировать (1)

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау является приоритетным вариантом «ПСЖ» для усиления атакующей линии, об этом рапортует Le10Sport.

Руководство французского гранда рассчитывает подписать Леау в пару к Килиану Мбаппе. 23-летний португальский форвард будет призван заменить в составе команды аргентинца Лионеля Месси, который близок к возвращению в каталонскую «Барселону».

Рафаэл так и не договорился с «россонери» о новом трудовом соглашении, а потому клуб может согласиться на его продажу летом. Контракт между сторонами истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне Серии А Леау забил десять голов и сделал шесть ассистов в 28 поединках.

Президент «Барселоны»: Месси возвращается

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лионель Месси ПСЖ Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Апреля 2023 в 14:04
ай дастойная замена.. ежели ышо сможец купить штук 7-8 зм то станец на адзын уравень со злобным гномом.. А-ха-ха-ха! )))
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