«Барселона» и «Интер» готовят обмен игроками

Каталонская «Барселона» и миланский «Интер» запланировали обмен футболистами, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно данным источника, в стан «сине-гранатовых» может перебраться полузащитник «нерадзурри» Марсело Брозович. В обратном направлении каталонцы могут отправить ивуарийского хавбека Франка Кесси. Если стороны смогут договориться о всех деталях, то сделка будет оформлена в летнее трансферное окно.

Контракт Брозовича с «Интером» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Кесси связан контрактом с «Барсой» до лета 2026 года. Его ценник – 28 млн евро.