Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не намерен ещё раз тратить 20 миллионов евро на аренду Лукаку

18 Апреля 2023 • 12:22 Комментировать
Эмполи
...
Интер Милан
23.04 13:30

Нападающий Ромелу Лукаку вряд ли будет защищать цвета миланского «Интера» в следующем сезоне. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» не заинтересованы в продлении аренды или выкупе футболиста из лондонского «Челси».

Отмечается, что «Интер» не хочет тратить большие деньги на Лукаку, так как Ромелу не оправдал ожиданий в нынешнем сезоне. Бельгиец отметился всего тремя голами в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, хотя «нерадзурри» в общей сложности вложили в его аренду 20 миллионов евро с учётом зарплаты.

Лукаку может вернуться в «Челси», но ещё неизвестно, понадобится ли новому тренеру «синих» 29-летний бельгиец.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭМПОЛИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
13:28 · Италия. Серия А
Тонали рассказал о том, его бабушка изменила своё отношение к футболу из-за внука
12:53 · Италия. Серия Б
Фанаты «Спортинга» неожиданно поздравили «Катанзаро» с выходом в Серию Б
12:42 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Интер» готовят обмен игроками
12:22 · Италия. Серия А
«Интер» не намерен ещё раз тратить 20 миллионов евро на аренду Лукаку
12:01 · Англия. Премьер-лига
Кейн или Осимхен: Маттеус выбрал нападающего для «Баварии»
10:59 · Германия. Бундеслига
«Рома» ведёт переговоры по трансферу Н'Дика
10:49 · Италия. Серия А
«Барселона» следит за Хёйлунном
10:42 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Поддерживаю связь с Моуринью»
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Интер» сделал запрос в «Барселону» по трём футболистам
10:00 · Англия. Премьер-лига
Осимхен хочет в АПЛ, но также открыт к переходу в «Баварию»
09:06 · Италия. Серия А
Фирмино окажется в «Роме» только при одном условии 1
08:35 · Италия. Серия А
Креспо назвал лучшего футболиста своего поколения
07:46 · Италия. Серия А
Матерацци дал совет Шкриньяру, где продолжить карьеру
07:35 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб хочет купить Осимхена и Хвичу
07:16 · Италия. Серия А
Джовинко рассказал, как Конте отчитал Буффона
Все новости
Рекомендуем