«Интер» не намерен ещё раз тратить 20 миллионов евро на аренду Лукаку

Нападающий Ромелу Лукаку вряд ли будет защищать цвета миланского «Интера» в следующем сезоне. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» не заинтересованы в продлении аренды или выкупе футболиста из лондонского «Челси».

Отмечается, что «Интер» не хочет тратить большие деньги на Лукаку, так как Ромелу не оправдал ожиданий в нынешнем сезоне. Бельгиец отметился всего тремя голами в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, хотя «нерадзурри» в общей сложности вложили в его аренду 20 миллионов евро с учётом зарплаты.

Лукаку может вернуться в «Челси», но ещё неизвестно, понадобится ли новому тренеру «синих» 29-летний бельгиец.