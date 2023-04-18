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Чемпионат Италии. Серия А

Фирмино окажется в «Роме» только при одном условии

18 Апреля 2023 • 09:06 Комментировать
Рома
3:0
Удинезе
окончен

Бразильский нападающий Роберто Фирмино собрался в чемпионат Италии, его приглашает претендующая на зону Лиги чемпионов «Рома», но окажется он там только при одном условии.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это связано с Тэмми Абрахамом - «Рома» еще не решила, оставит ли английского нападающего, который в воскресенье забил очередной свой гол, поразив ворота «Удинезе». Сейчас Абрахам выступает на правах аренды, в то время как права на него принадлежат лондонскому «Челси».

Что до Фирмино, то он выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, ранее он успел поиграть в чемпионате Германии за «Хорффенхайм». 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Роберто Фирмино Тэмми Абрахам
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