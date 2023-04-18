Фирмино окажется в «Роме» только при одном условии

Бразильский нападающий Роберто Фирмино собрался в чемпионат Италии, его приглашает претендующая на зону Лиги чемпионов «Рома», но окажется он там только при одном условии.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это связано с Тэмми Абрахамом - «Рома» еще не решила, оставит ли английского нападающего, который в воскресенье забил очередной свой гол, поразив ворота «Удинезе». Сейчас Абрахам выступает на правах аренды, в то время как права на него принадлежат лондонскому «Челси».

Что до Фирмино, то он выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, ранее он успел поиграть в чемпионате Германии за «Хорффенхайм».