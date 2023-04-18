Креспо назвал лучшего футболиста своего поколения

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о легендарном бразильском нападающем Роналдо. Он считает «Зубастика» лучшим футболистом своего поколения.

«Роналдо был номером один в нашем поколении. Это без сомнений. Для меня он был феноменом. Роналдо делал на поле то, что другим было не под силу. Переход в «Интер» на его место был для меня большим вызовом», - передает слова Эрнана Relevo.

Роналдо является обладателем «Золотого мяч». Нападающий два раза вместе со сборной Бразилии становился чемпионом мира. В настоящий момент бразилец владеет испанским клубом «Вальядолид».