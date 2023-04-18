Матерацци дал совет Шкриньяру, где продолжить карьеру

Известный в прошлом итальянский защитник Марко Матерацци высказался насчет будущего словака Милана Шкриньяра, ныне выступающего за миланский «Интер». Игрока последнее время активно сватают в «ПСЖ».

«Шкриньяр – хороший защитник. Нельзя назвать его лучшим в мире, но когда у него есть подстраховка, то он становится важным звеном командной игры. Трансфер? На его месте я бы остался в «Интере», - передает слова Матерацци Canal+.

Срок действующего контракта Шкриньяра с «нерадзурри» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Ранее в СМИ сообщалось, что защитник договорился о переходе в «ПСЖ» грядущим летом.