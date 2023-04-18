Джовинко рассказал, как Конте отчитал Буффона

Экс-нападающий туринского «Ювентуса» Себастьян Джовинко высказался об известном итальянском специалисте Антонио Конте.

«Конте был очень требователен. Как-то раз он отчитал в раздевалке Джанлуиджи Буффона за то, что тот начал праздновать чемпионство, хотя мы еще не набрали 100 очков. После его ухода в команде все снова начали дышать и улыбаться», - передает слова Себастьяна Tuttosport.

Напомним, что Джовинко провел в составе туринского коллектива 132 поединка. Нападающий отметился 20 забитыми мячами и 23 результативными передачами.

В настоящий момент Конте находится без работы после увольнения из лондонскоо «Тоттенхэма».