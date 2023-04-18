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Чемпионат Италии. Серия А

Меле забил 2500-й гол «Аталанты» в Серии А

18 Апреля 2023 • 01:02 Комментировать
Фиорентина
1:1
Аталанта
окончен

В заключительном матче тридцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Аталанта» сразилась на выезде с «Фиорентиной», сумела открыть счет, но не удержала победу. Между тем гол датского защитника Йоакима Меле стал для клуба юбилейным, 2500-м в истории выступлений в высшей лиге итальянской Серии А.

Меле выступает за «Аталанту» с 2020 года, ранее он поиграл за «Ольборг», а также бельгийский «Генк». В следующем туре итальянского чемпионата «Аталанта» сразится со столичной «Ромой», это случится в следующий понедельник, 24 апреля.

Сейчас команда из Бергамо занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Йоаким Меле
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