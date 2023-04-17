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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» не смогла дожать «Аталанту»

17 Апреля 2023 • 23:46 Комментировать
Фиорентина
1:1
Аталанта
окончен

В 30-м туре Серии А набравшая отличную форму «Фиорентина» принимала нестабильную «Аталанту». Первый тайм получился не очень событийным, были некоторые неплохие неточные попытки. А Йоаким Меле, войдя в штрафную, пробил с небольшим рикошетом, и мяч просвистел над плечом голкипера. Единственное попадание в створ у гостей стало результативным.

После перерыва пенальти за игру рукой забил Артур Кабрал. Вышедший на замену Кристиано Бираги сразу пошел исполнять опасный штрафной и направил мяч в ближнюю штангу.

Команды поделили очки, гости не смогли настичь «Интер» на пятом месте, «фиалки» остаются девятыми.

Протокол игры  
Фиорентина1:1Аталанта
  37'Меле Йоаким (0:1)
(1:1) Кабрал Артур56'  
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович НиколаМартинес Лукас II  75'Терзич Алекса 72' (Бираги Кристиано ( 72') Мандрагора РоландоИконе Жонатан 46' (Брекало Йосип ( 46'Бонавентура Джакомо 65') Кастровилли Гаэтано 90' (Бьянко Алессандро ( 90') Барак Антонин 65' (Соттиль Рикардо ( 65') Гонсалес НиколасКабрал Артур
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаКайоде МайклКуаме КристианРоша Игор IIЙович ЛукаДункан АльфредВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
Спортьелло МаркоТолой Рафаэл  71'Джимсити БератСкальвини Джорджио 76' (Паломино Хосе ( 76') Меле Йоаким  38'Дзаппакоста ДавидеДе Рон МартенКопмейнерс ТëнЭдерсон Хонорато  60'Хёйлунн Расмус 70' (Муриэль Луис ( 70') Сапата Дуван 84' (Бога Жереми ( 84')
Запасные: Бернаскони ЛоренцоДемирал МерихОколи МемеСоппи БрэндонРосси ФранческоМуссо Хуан
17 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Аталанта Фиорентина
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