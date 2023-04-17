«Фиорентина» не смогла дожать «Аталанту»

В 30-м туре Серии А набравшая отличную форму «Фиорентина» принимала нестабильную «Аталанту». Первый тайм получился не очень событийным, были некоторые неплохие неточные попытки. А Йоаким Меле, войдя в штрафную, пробил с небольшим рикошетом, и мяч просвистел над плечом голкипера. Единственное попадание в створ у гостей стало результативным.

После перерыва пенальти за игру рукой забил Артур Кабрал. Вышедший на замену Кристиано Бираги сразу пошел исполнять опасный штрафной и направил мяч в ближнюю штангу.

Команды поделили очки, гости не смогли настичь «Интер» на пятом месте, «фиалки» остаются девятыми.