«Фиорентина» не смогла дожать «Аталанту»

В 30-м туре Серии А набравшая отличную форму «Фиорентина» принимала нестабильную «Аталанту». Первый тайм получился не очень событийным, были некоторые неплохие неточные попытки. А Йоаким Меле, войдя в штрафную, пробил с небольшим рикошетом, и мяч просвистел над плечом голкипера. Единственное попадание в створ у гостей стало результативным.
После перерыва пенальти за игру рукой забил Артур Кабрал. Вышедший на замену Кристиано Бираги сразу пошел исполнять опасный штрафной и направил мяч в ближнюю штангу.
Команды поделили очки, гости не смогли настичь «Интер» на пятом месте, «фиалки» остаются девятыми.
Протокол игры
|37'Меле Йоаким (0:1)
|(1:1) Кабрал Артур56'
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II• 75'Терзич Алекса72' (Бираги Кристиано (72') •Мандрагора Роландо•Иконе Жонатан46' (Брекало Йосип (46'•Бонавентура Джакомо65') •Кастровилли Гаэтано90' (Бьянко Алессандро (90') •Барак Антонин65' (Соттиль Рикардо (65') •Гонсалес Николас•Кабрал Артур
Спортьелло Марко•Толой Рафаэл• 71'Джимсити Берат•Скальвини Джорджио76' (Паломино Хосе (76') •Меле Йоаким• 38'Дзаппакоста Давиде•Де Рон Мартен•Копмейнерс Тëн•Эдерсон Хонорато• 60'Хёйлунн Расмус70' (Муриэль Луис (70') •Сапата Дуван84' (Бога Жереми (84')
17 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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