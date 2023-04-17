Бывший президент «Интера» Моратти признался, что уволил бы Индзаги

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился мыслями о текущем положении дел в клубе.

Команда Симоне Индзаги удачно выступает в Лиге чемпионов, где находится в шаге от выхода в полуфинал (выездная победа над «Бенфикой» в первом матче 1/4 финала – 2:0), но проваливает кампанию в Серии А – лишь пятое место после 30 туров.

«Сохранил бы я Индзаги в клубе? Думаю, нет, зная мой характер и учитывая тот факт, что я увольнял тренеров после всего трёх-четырёх поражений. Однако, вероятно, моё решение убрать Индзаги было бы ошибкой.

Мы все ждём матча с «Бенфикой», который особенно важен на фоне проблем в Серии А. Думаю, вероятность выхода «Интера» в полуфинал – около 70%», – заявил в интервью TMW Моратти.