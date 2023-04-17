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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший президент «Интера» Моратти признался, что уволил бы Индзаги

17 Апреля 2023 • 22:18 Комментировать
Интер Милан
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Бенфика
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19.04 22:00

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился мыслями о текущем положении дел в клубе.

Команда Симоне Индзаги удачно выступает в Лиге чемпионов, где находится в шаге от выхода в полуфинал (выездная победа над «Бенфикой» в первом матче 1/4 финала – 2:0), но проваливает кампанию в Серии А – лишь пятое место после 30 туров.

«Сохранил бы я Индзаги в клубе? Думаю, нет, зная мой характер и учитывая тот факт, что я увольнял тренеров после всего трёх-четырёх поражений. Однако, вероятно, моё решение убрать Индзаги было бы ошибкой.

Мы все ждём матча с «Бенфикой», который особенно важен на фоне проблем в Серии А. Думаю, вероятность выхода «Интера» в полуфинал – около 70%», – заявил в интервью TMW Моратти.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Массимо Моратти Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН БЕНФИКА
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