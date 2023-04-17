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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку недоволен своим положением в «Интере» слухи

17 Апреля 2023 • 21:59 Комментировать
Эмполи
...
Интер Милан
23.04 13:30

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», не в восторге от своей роли в текущем сезоне.

Прошлым летом «нерадзурри» возвращали бельгийца в свои ряды, видя в нём ключевую фигуру для команды Симоне Индзаги, однако травмы и плохая форма помешали форварду проявить себя. По сообщениям итальянских СМИ, сам Лукаку не в восторге от своего положения: он не чувствует себя центральным персонажем проекта, а также не считает, что нынешняя тактика команды наилучшим образом раскрывает его сильные качества.

Ромелу Лукаку принял участие в 24 поединках «Интера» в текущем сезоне, став автором семи забитых мячей и двух результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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