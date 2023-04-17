Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», не в восторге от своей роли в текущем сезоне.

Прошлым летом «нерадзурри» возвращали бельгийца в свои ряды, видя в нём ключевую фигуру для команды Симоне Индзаги, однако травмы и плохая форма помешали форварду проявить себя. По сообщениям итальянских СМИ, сам Лукаку не в восторге от своего положения: он не чувствует себя центральным персонажем проекта, а также не считает, что нынешняя тактика команды наилучшим образом раскрывает его сильные качества.

Ромелу Лукаку принял участие в 24 поединках «Интера» в текущем сезоне, став автором семи забитых мячей и двух результативных передач.