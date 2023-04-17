В «Интере» намекнули на возможность отставки Индзаги

Симоне Индзаги может покинуть должность главного тренера «Интера» в обозримом будущем. В прессе появлялась информация о том, что «нерадзурри» могут решиться на смену рулевого в случае неудачи в матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

Судя по словам вице-президента «Интера» Хавьера Дзанетти, такой расклад действительно возможен.

«Игра с «Бенфикой» решит будущее», - загадочно сказал Дзанетти La Repubblica.

«Интер» - сильная команда, и последние результаты в Серии А неприемлемы. Но сейчас команда с Симоне Индзаги», - также отметил аргентинец.

«Интер» примет «Бенфику» в среду. В первой игре команда Индзаги обыграла соперника на выезде со счётом 2:0.