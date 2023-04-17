Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Джовинко: «После ухода Конте из «Ювентуса» все улыбались»

17 Апреля 2023 • 20:11 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
23.04 21:45

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Себастьян Джовинко рассказал об эмоциях игроков после ухода Антонио Конте в 2014 году.

«После ухода Конте из «Ювентуса» все игроки улыбались. Мы чувствовали себя переродившимися, потому что нас истощали несколько лет», — рассказал экс-форвард итальянской сборной, чьи слова приводит Tuttosport.

Напомним, что Антонио Конте руководил «Ювентусом» в период с 2011 по 2014 год, выиграв три золота итальянской Серии А. Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который специалист покинул в марте текущего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Себастьян Джовинко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14 мин
Фиорентина Фиорентина
Аталанта Аталанта
0
0
2.32 3.55 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
21:59 · Италия. Серия А
Лукаку недоволен своим положением в «Интере» слухи
21:31 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис покинет «Интер», с игроком уже связался клуб АПЛ
20:56 · Италия. Серия А
В «Интере» намекнули на возможность отставки Индзаги
20:11 · Италия. Серия А
Джовинко: «После ухода Конте из «Ювентуса» все улыбались»
18:31 · Италия. Серия А
Стало известно, где хочет играть Икарди
18:23 · Италия. Серия А
«Трамвай ехал на красный»: Иммобиле уверен, что не виновен в ДТП
17:38 · Италия. Серия А
Слуцкий: «Меня не удивляет игра Кварацхелии»
16:19 · Италия. Серия А
Сёмин: «Когда нет Осимхена, Кварацхелии сложнее»
13:43 · Италия. Серия А
Моуринью может возглавить одну из лучших сборных мира
13:18 · Италия. Серия А
Монтелла сравнил Леау и Кварацхелию
12:42 · Италия. Серия А
В Неаполе появилась улочка, названная в честь Осимхена
12:10 · Италия. Серия А
Хесе: «Рад голу, жаль, что он подарил только ничью»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Интер» или «Челси»: известен клуб Лукаку на новый сезон
11:43 · Италия. Серия А
«Реал» хочет купить итальянского полузащитника
09:26 · Италия. Серия А
Смоллинг согласовал новый контракт с «Ромой»
Все новости
Рекомендуем