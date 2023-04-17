Джовинко: «После ухода Конте из «Ювентуса» все улыбались»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Себастьян Джовинко рассказал об эмоциях игроков после ухода Антонио Конте в 2014 году.

«После ухода Конте из «Ювентуса» все игроки улыбались. Мы чувствовали себя переродившимися, потому что нас истощали несколько лет», — рассказал экс-форвард итальянской сборной, чьи слова приводит Tuttosport.

Напомним, что Антонио Конте руководил «Ювентусом» в период с 2011 по 2014 год, выиграв три золота итальянской Серии А. Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который специалист покинул в марте текущего года.