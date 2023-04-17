Стало известно, где хочет играть Икарди

Будущее нападающего Мауро Икарди является неопределённым. В настоящий момент 30-летний аргентинец играет за «Галатасарай» в аренде. При этом права на Икарди принадлежат «ПСЖ», его контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Как сообщает на своих страницах Todofichajes, Икарди хотел бы вернуться в Серию А, где ранее он показывал свой лучший футбол в составе «Интера».

Отметим, что недавно в прессе появлялась информация о том, что в Италии у Икарди есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мауро Икарди в 18 миллионов евро.