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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, где хочет играть Икарди

17 Апреля 2023 • 18:31 Комментировать

Будущее нападающего Мауро Икарди является неопределённым. В настоящий момент 30-летний аргентинец играет за «Галатасарай» в аренде. При этом права на Икарди принадлежат «ПСЖ», его контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Как сообщает на своих страницах Todofichajes, Икарди хотел бы вернуться в Серию А, где ранее он показывал свой лучший футбол в составе «Интера».

Отметим, что недавно в прессе появлялась информация о том, что в Италии у Икарди есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мауро Икарди в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2023
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