«Трамвай ехал на красный»: Иммобиле уверен, что не виновен в ДТП

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле на днях попал в дорожно-транспортное происшествие. Футболист получил травмы, но серьёзно не пострадал.

«Иммобиле потрясён случившимся. Он надеется, что водитель трамвая скоро поправится. Чиро рад, что никто серьёзно не пострадал. Он уверен в своей правоте», - написал в социальных сетях юрист игрока.

Водитель трамвая рассказал La Repubblica, что ехал на разрешающий сигнал светофора. Иммобиле же видит ситуацию иначе.

«Трамвай ехал на красный», - сказал Иммобиле в социальных сетях ранее.

В сезоне 2022/2023 Чиро Иммобиле забил 12 голов и отдал 5 голевых передач в 30 матчах.