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Чемпионат Италии. Серия А

Слуцкий: «Меня не удивляет игра Кварацхелии»

17 Апреля 2023 • 17:38 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
23.04 21:45

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о прогрессе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Меня не удивляет игра Хвичи. До прихода в Серию А его никто не знал, ведь РПЛ не является популярной лигой. Однако в России его знали все. Я хочу поздравить «Наполи», они за копейки взяли футболиста, который сейчас стоит 115 миллионов евро», — цитирует Слуцкого Sky Sports.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 мячей и записал на свой счет 16 результативных передач. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до 2027 года.

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Леонид Слуцкий Наполи Хвича Кварацхелия
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ЮВЕНТУС НАПОЛИ
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