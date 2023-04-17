«Интер» возвращает звёздного тренера

В последнее время «Интер» показывает плохие результаты. Поговаривают, что Симоне Индзаги может покинуть тренерский мостик уже в обозримом будущем, ведь «нерадзурри» рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов. Впрочем, есть данные, что Индзаги доработает этот сезон.

Как сообщает TodoFichajes, летом «Интер» примет Антонио Конте. По данным источника, между 53-летним специалистом и миланским клубом уже есть предварительное соглашение.

Антонио Конте уже тренировал «Интер» в 2019-2021 годах и даже приводил команду к титулу чемпиона Италии.

Добавим, что в марте Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма».