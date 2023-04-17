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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» возвращает звёздного тренера

17 Апреля 2023 • 16:58 Комментировать (2)

В последнее время «Интер» показывает плохие результаты. Поговаривают, что Симоне Индзаги может покинуть тренерский мостик уже в обозримом будущем, ведь «нерадзурри» рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов. Впрочем, есть данные, что Индзаги доработает этот сезон.

Как сообщает TodoFichajes, летом «Интер» примет Антонио Конте. По данным источника, между 53-летним специалистом и миланским клубом уже есть предварительное соглашение.

Антонио Конте уже тренировал «Интер» в 2019-2021 годах и даже приводил команду к титулу чемпиона Италии.

Добавим, что в марте Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Антонио Конте
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Комментарии (2)
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One Live
17 Апреля 2023 в 17:09
Интересно, понимаю, что на грани фантастики, но если Интер выиграет ЛЧ и кубок Италии, тогда что!?
3Tituli
17 Апреля 2023 в 17:41
Пожмут руку и отправят домой))) Но скорее всего, если он пройдет дальше в ЛЧ, его там Милан остановит. Да и в Конте не особо верится, если учесть последние слухи о возвращении Лукаку в Англию.
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