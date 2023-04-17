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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин: «Когда нет Осимхена, Кварацхелии сложнее»

17 Апреля 2023 • 16:19 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
23.04 21:45

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о причинах спада в игре «Наполи» и лидера этой команды Хвичи Квараццхелии.

Напомним, что «Наполи» сумел одержать лишь одну победу в четырёх последних матчах. Кварацхелия же в этих встречах результативными действиями отметиться не сумел. 

Сёмин не согласился с тем, что 22-летний грузин перестал быть для соперников загадкой, отметив, что футболист продолжает показывать достойные выступления. При этом специалист подчеркнул, что Кварацхелии не хватает своего партнёра по линии атаки Виктора Осимхена.

«Хвича показывает стабильно высокий уровень игры, и у него великолепные показатели. Другое дело, когда нет Осимхена, то ему сложнее. Они помогли друг другу», — цитирует Сёмина Sport24.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 34 матча, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
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ЮВЕНТУС НАПОЛИ
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