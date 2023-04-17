Моуринью может возглавить одну из лучших сборных мира

Сборная Бразилии определилась с альтернативой Карло Анчелотти, если не получится договориться с итальянским специалистом. Глава конфедерации футбола страны Эднальдо Родригес лично заинтересован в приглашении звездного специалиста. При этом сам Анчелотти хотел бы остаться в Мадриде на следующий сезон.

Как стало известно журналистам The Athletic, в качестве альтернативного варианта сборная Бразилии может рассмотреть португальца Жозе Моуринью, ныне работающего в «Роме». «Селесао» привлекает харизма «Особенного», а также знание языка.

Жозе занимает пост главного тренера «Ромы» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.