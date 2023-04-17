В Неаполе появилась улочка, названная в честь Осимхена

Успехи «Наполи» в текущем сезоне приводят в восторг многочисленных фанатов футбола в Неаполе - а влияние их так велико, что они могут и улицу в честь своих героев назвать. В элитном неаполитанском квартале Вомеро, расположенном на самом высоком холме города, появилась улочка в честь нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

Напомним, что именно он уверенно лидирует в гонке бомбардиров Серии А - нигериец забил 21 гол в текущем сезоне, а идущий вторым в списке Лаутаро Мартинес забил лишь четырнадцать голов на данный момент. Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 ггода, ранее он провел сезон во французском «Лилле».