Хесе: «Рад голу, жаль, что он подарил только ничью»

Как мы уже сообщали читателям, бывший игрок мадридского «Реала» Хесе Родригес добился успеха в Италии, он забил свой первый гол за «Сампдорию», принеся команде ничью в игре с «Лечче». Впрочем, Хесе не очень доволен, он понимает, что ничья в нынешней ситуации мало что дает команде, нужно побеждать.

- Это очко мало что значит на самом деле. Нам отчаянно нужны по три очка в каждом матче. Но сейчас остается надеяться только на следующий раз, - цитирует слова Хесе итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А генуэзская «Сампдория» сразится с «Салернитаной».