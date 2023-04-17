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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» хочет купить итальянского полузащитника

17 Апреля 2023 • 11:43 Комментировать

Мадридский «Реал» нашел усиление в итальянской Серии А. Как стало известно журналистам Tuttosport, в поле зрения «королевского» клуба попал полузащитник «Торино» Самуэле Риччи.

В подписании хавбека лично заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 20-25 миллионов евро.

21-летний опорный полузащитник выступает за туринский коллектив с июля прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Самуэле провел 21 поединок, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В его пассиве пять желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Торино трансферы футбола - лето 2023 Самуэле Риччи
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