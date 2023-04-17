Смоллинг согласовал новый контракт с «Ромой»

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг близок к подписанию нового трудового соглашения с римским клубом. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Инсайдер информирует, что новый контракт английского футболиста с «волками» будет рассчитан до середины 2025 года. Согласно предложенным условиям, Смоллинг будет зарабатывать 3,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Крис перешел в «Рому» из «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 поединке во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.