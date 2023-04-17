«Ювентус» нацелился на игрока «Сассуоло»

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Сассуоло» Давиде Фраттези, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт 23-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Фраттези в 22 миллиона евро. Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Италии также заинтересован английский «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Сассуоло» 31 матч и забил шесть голов. После 30 туров Серии А команда Фраттези занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Ювентус» с 44 баллами в своём активе идёт седьмым.