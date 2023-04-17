Названы сроки восстановления Иммобиле, попавшего в ДТП

Стали известны сроки восстановления нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле, попавшего в ДТП. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Джанлуки ди Марцио, форвард «орлов», у которого диагностировали повреждение позвоночника и перелом ребра, проведет в лазарете минимум две недели.

Таким образом, Иммобиле точно не поможет римскому коллективу в предстоящих поединках против «Торино» и миланского «Интера», которые состоятся 22 и 30 апреля соответственно.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 33-летний нападающий провел 23 поединка, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.