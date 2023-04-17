Аллегри высказался о форме Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о текущем состоянии Поля Погба.

Недавно француз вернулся после очередной травмы, выйдя на замену в концовке матча Лиги Европы против «Спортинга». В воскресенье 30-летний хавбек вновь получил ценные минуты практики, появившись под занавес проигранной встречи с «Сассуоло» (0:1).

«Федерико Кьеза и Поль Погба продолжают набирать оптимальную форму, в то время как остальные наши игроки устали из-за напряжённого графика. Что касается Погба, то я увидел улучшения в его кондициях, однако он по-прежнему далёк от оптимального состояния и не готов играть по 90 минут. Будем постепенно увеличивать его нагрузку», – заявил в послематчевом интервью DAZN Аллегри.