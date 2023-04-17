Моуринью – о победе над «Удинезе»: «Было не так легко, как может показаться»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после победы своей команды в матче 30-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0).

Римляне крупно переиграли соперников благодаря голам Эдоардо Бове, Лоренцо Пеллегрини и Тэмми Абрахама, забитым на 37-й 55-й и 91-й минутах соответственно.

«Исходя из результата на табло, может показаться, будто победа далась нам легко, но я, честно говоря, не чувствовал себя спокойно до третьего гола. Даже после того, как «Удинезе» не забил пенальти, у нас возникали проблемы, и из-за усталости мы были вынуждены ослабить прессинг», – заявил в интервью DAZN Моуринью.