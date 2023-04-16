«Рома» устроила для «Удинезе» разгром

В предпоследнем матче 30-го тура Серии А «Рома» принимала «Удинезе». До конца первого тайма на поле ничего примечательного не было, пока «волки» не заработали пенальти. Бриан Кристанте на силу пробил в штангу, а Эдоардо Бове добил в пустые ворота. Лоренцо Пеллегрини со штрафного едва не удвоил счет, но вратарь здорово среагировал. Впрочем, хавбек отличился с игры, его в контратаке вывел на убойную позицию Андреа Белотти. Пенальти был назначен и в пользу гостей, Роберто Перейра не смог обыграть вратаря. На 90-й минуте Леонардо Спинаццола ушел от опекуна и набросил мяч на голову Тэмми Абрахаму - 3:0.
«Рома» идет на третьем месте, противник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Бове Эдоардо37'
|(2:0) Пеллегрини Лоренцо55'
|(3:0) Абрахам Тэмми90'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука• 68'Смоллинг Крис•Льоренте Диего•Челик Мехмет75' (Залевски Никола (75') •Эль-Шаарави Стефан75' (Спинаццола Леонардо (75') •Кристанте Бриан•Бове Эдоардо•Вейналдум Джорджиньо60' (Матич Неманья (60') •Пеллегрини Лоренцо90' (Тахирович Бенджамин (90') •Белотти Андреа75' (Абрахам Тэмми (75')
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Бийол Яка•Перес Неуэн•Эхизибуэ Кингсли 45'71' (Эбоселе Фести (71') •Самарджич Лазар78' (Несторовски Илья (78') •Уолас Соуза•Ловрич Санди78' (Пафунди Симоне (78') •Удоги Дестини86' (Масина Адам (86') •Перейра Роберто• 35'Саксесс Исаак 40'79' (Товен Флорьян (79') 90'
16 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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