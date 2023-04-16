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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» устроила для «Удинезе» разгром

16 Апреля 2023 • 23:44 Комментировать
Рома
3:0
Удинезе
окончен

В предпоследнем матче 30-го тура Серии А «Рома» принимала «Удинезе». До конца первого тайма на поле ничего примечательного не было, пока «волки» не заработали пенальти. Бриан Кристанте на силу пробил в штангу, а Эдоардо Бове добил в пустые ворота. Лоренцо Пеллегрини со штрафного едва не удвоил счет, но вратарь здорово среагировал. Впрочем, хавбек отличился с игры, его в контратаке вывел на убойную позицию Андреа Белотти. Пенальти был назначен и в пользу гостей, Роберто Перейра не смог обыграть вратаря. На 90-й минуте Леонардо Спинаццола ушел от опекуна и набросил мяч на голову Тэмми Абрахаму - 3:0.

«Рома» идет на третьем месте, противник - 11-й.

Протокол игры  
Рома3:0Удинезе
(1:0) Бове Эдоардо37'  
(2:0) Пеллегрини Лоренцо55'  
(3:0) Абрахам Тэмми90'  
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  68'Смоллинг КрисЛьоренте ДиегоЧелик Мехмет 75' (Залевски Никола ( 75') Эль-Шаарави Стефан 75' (Спинаццола Леонардо ( 75') Кристанте БрианБове ЭдоардоВейналдум Джорджиньо 60' (Матич Неманья ( 60') Пеллегрини Лоренцо 90' (Тахирович Бенджамин ( 90') Белотти Андреа 75' (Абрахам Тэмми ( 75')
Запасные: Боер ПьетроJordan MajchrzakДарбо ЭбримаВольпато КристианИбаньес РожерСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
Сильвестри МаркоБекао РодригоБийол ЯкаПерес НеуэнЭхизибуэ Кингсли  45' 71' (Эбоселе Фести ( 71') Самарджич Лазар 78' (Несторовски Илья ( 78') Уолас СоузаЛоврич Санди 78' (Пафунди Симоне ( 78') Удоги Дестини 86' (Масина Адам ( 86') Перейра Роберто  35'Саксесс Исаак  40' 79' (Товен Флорьян ( 79'  90')
Запасные: Паделли ДаниэлеЭбосс ЭнцоЗеегелаар МарвинПьяна Эдоардо
16 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Удинезе
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