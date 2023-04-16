«Рома» устроила для «Удинезе» разгром

В предпоследнем матче 30-го тура Серии А «Рома» принимала «Удинезе». До конца первого тайма на поле ничего примечательного не было, пока «волки» не заработали пенальти. Бриан Кристанте на силу пробил в штангу, а Эдоардо Бове добил в пустые ворота. Лоренцо Пеллегрини со штрафного едва не удвоил счет, но вратарь здорово среагировал. Впрочем, хавбек отличился с игры, его в контратаке вывел на убойную позицию Андреа Белотти. Пенальти был назначен и в пользу гостей, Роберто Перейра не смог обыграть вратаря. На 90-й минуте Леонардо Спинаццола ушел от опекуна и набросил мяч на голову Тэмми Абрахаму - 3:0.

«Рома» идет на третьем месте, противник - 11-й.