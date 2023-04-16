​«Ювентус» уже выбрал сменщика для Аллегри, если того придётся уволить

В тридцатом туре итальянского чемпионата туринский «Ювентус» снова потерпел поражение, на сей раз проиграв «Сассуоло» - но неудачи туринцев уже давно не особо удивляют.

В руководстве клуба, как сообщает Juvenews.eu, уже созрел план - если «Ювентус» не сможет победить в Лиге Европы, с Аллегри расстанутся, потому что в чемпионате Италии, очевидно, добиться желаемых целей не удастся - и в этом не только вина Аллегри, «Ювентус» лишили пятнадцати очков.

А расстанутся потому, что уже выбран претендент на место Аллегри - это Роберто де Дзерби, и летом, если Аллегри уволят, ему будут очень настойчиво предлагать возглавить «Юве».