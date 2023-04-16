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Чемпионат Италии. Серия А

Данило – о поражении «Ювентуса»: «Нам нужно менять мышление»

16 Апреля 2023 • 22:46 Комментировать
Сассуоло
1:0
Ювентус
окончен

Правый защитник «Ювентуса» Данило высказался о проблемах своей команды после неудачи в матче с «Сассуоло» (0:1).

Команда Массимилиано Аллегри пропустила на 64-й минуте воскресного поединка Серии А, на что так и не нашла ответа.

«Мы должны продолжать делать то, что делали весь сезон. Нужно сосредоточиться на игре – нам явно есть о чём подумать, ведь каждую неделю мы проводим по несколько сложных матчей. Очень неприятно проигрывать, но мы должны изменить наше мышление. В четверг нам предстоит провести важнейшую встречу со «Спортингом». Я стараюсь находить во всём позитив», – заявил в интервью DAZN бразилец.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Данило
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