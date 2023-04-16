Дефрель забил 50-й гол в Серии А

Туринский «Ювентус» потерпел поражение в Сассуоло, фаворит пропустил гол в середине второго тайма, когда Грегуару Дефрелю после розыгрыша стандартного положения позволили прицельно пробить из пределов штрафной.

Как оказалось, для французского защитника это был 50-й гол в высшей лиге итальянского чемпионата, и он принес команде победу. Дефрель - всего лишь четвертый французский игрок в истории итальянского чемпионата, забивший 50 голов.

Лидирует тут Давид Трезеге, у него 123 мяча, второе место занимает Мишель Платини со 68 голами, а третий - Сириль Теро, у которого 66 голов в Серии А.