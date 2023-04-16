​Аллегри: «Плохо играли до пропущенного гола»

Туринский «Ювентус» потерпел поражение в Сассуоло, пропустив единственный гол в середине второго тайма. Огорчил туринцев Грегуар Дефрель - мы уже упоминали сегодня его имя в связи с матчем «Милана». Массимилиано Аллегри, наставник «Ювентуса», обрисовал свои причины поражения.

- Сегодня мы плохо играли целый час. Только после пропущенного гола появилась реакция. Мы имели шанс сократить отставание, но теперь нас ждут сложные матчи, Лиссабон, «Наполи», Кубок Италии. Мы должны лучше готовиться ко всем матчам, в том числе и таким, - цитирует Аллегри Juvenews.eu.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Наполи».