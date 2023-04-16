«Ювентус» проиграл второй мяч кряду, уступив «Сассуоло»

В воскресенье «Ювентус» гостил у «Сассуоло» и разочаровал своих болельщиков. Первый тайм получился сонным и пресным, а вот ближе к 60-й минуте пошли моменты. Максим Лопес коварно бил, и голкипер гостей с трудом выручил. Тут же после углового Грегори Дефрель в упор бил головой, и Маттиа Перин на самой ленточке парировал. И все же давление «Сассуоло» принесло плоды, четыре угловых подряд, Николо Фаджоли недалеко выбил мяч, и Дефрель с разворота пробил в уголок - 1:0. Корнер у других ворот, Адриен Рабио шикарно бил головой, и уже другой голкипер выдал невероятный сэйв. Анхель ди Мария в выгодной ситуации не попал в рамку.

«Сассуоло» в итоге победил и поднялся на 10-е место, соперник делит седьмое место, проиграв во второй раз кряду.