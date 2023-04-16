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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» проиграл второй мяч кряду, уступив «Сассуоло»

16 Апреля 2023 • 20:53 Комментировать (2)
Сассуоло
1:0
Ювентус
окончен

В воскресенье «Ювентус» гостил у «Сассуоло» и разочаровал своих болельщиков. Первый тайм получился сонным и пресным, а вот ближе к 60-й минуте пошли моменты. Максим Лопес коварно бил, и голкипер гостей с трудом выручил. Тут же после углового Грегори Дефрель в упор бил головой, и Маттиа Перин на самой ленточке парировал. И все же давление «Сассуоло» принесло плоды, четыре угловых подряд, Николо Фаджоли недалеко выбил мяч, и Дефрель с разворота пробил в уголок - 1:0. Корнер у других ворот, Адриен Рабио шикарно бил головой, и уже другой голкипер выдал невероятный сэйв. Анхель ди Мария в выгодной ситуации не попал в рамку.

«Сассуоло» в итоге победил и поднялся на 10-е место, соперник делит седьмое место, проиграв во второй раз кряду.

Протокол игры  
Сассуоло1:0Ювентус
(1:0) Дефрель Грегоре64'  
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинНето Руан 90' (Феррари Джанмарко ( 90') Рожерио да СилваФраттези ДавидеЛопес МаксимЭнрике Матеус 71' (Харрауи Абдау ( 71') Байрами Недим 78' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 78') Пинамонти Андреа 46' (Дефрель Грегоре ( 46') Лорьенте Арман 78' (Цортеа Надир ( 78')
Запасные: Пеголо ДжанлукаТорстведт КристианД'Андреа ЛукаАльварес АгустинМарчицца РиккардоОбьянг ПедроРоманья ФилиппоРуссо Алессандро
Перин МаттиаГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисБарбьери Томмазо 57' (Ди Мария Анхель ( 57') Фаджоли Николо 66' (Миретти Фабио ( 66') Паредес Леандро 83' (Погба Поль ( 83') Рабио АдриенКостич Филип 66' (Кьеза Федерико ( 66') Милик Аркадиуш 57' (Куадрадо Хуан ( 57') Влахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльЩесны ВойцехБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоЛокателли МануэльСоуле Матиас
16 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Ювентус Сассуоло
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Комментарии (2)
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9Bodяk9
16 Апреля 2023 в 21:39
Скисла гоббятина.
Ронни
16 Апреля 2023 в 21:24
Ну вот, всё становится на свои места, дикий фарт Юве закончился
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