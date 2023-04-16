«Ювентус» проиграл второй мяч кряду, уступив «Сассуоло»

В воскресенье «Ювентус» гостил у «Сассуоло» и разочаровал своих болельщиков. Первый тайм получился сонным и пресным, а вот ближе к 60-й минуте пошли моменты. Максим Лопес коварно бил, и голкипер гостей с трудом выручил. Тут же после углового Грегори Дефрель в упор бил головой, и Маттиа Перин на самой ленточке парировал. И все же давление «Сассуоло» принесло плоды, четыре угловых подряд, Николо Фаджоли недалеко выбил мяч, и Дефрель с разворота пробил в уголок - 1:0. Корнер у других ворот, Адриен Рабио шикарно бил головой, и уже другой голкипер выдал невероятный сэйв. Анхель ди Мария в выгодной ситуации не попал в рамку.
«Сассуоло» в итоге победил и поднялся на 10-е место, соперник делит седьмое место, проиграв во второй раз кряду.
Протокол игры
|(1:0) Дефрель Грегоре64'
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Нето Руан90' (Феррари Джанмарко (90') •Рожерио да Силва•Фраттези Давиде•Лопес Максим•Энрике Матеус71' (Харрауи Абдау (71') •Байрами Недим78' (Сейде Эмиль Конрадсен (78') •Пинамонти Андреа46' (Дефрель Грегоре (46') •Лорьенте Арман78' (Цортеа Надир (78')
Перин Маттиа•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Барбьери Томмазо57' (Ди Мария Анхель (57') •Фаджоли Николо66' (Миретти Фабио (66') •Паредес Леандро83' (Погба Поль (83') •Рабио Адриен•Костич Филип66' (Кьеза Федерико (66') •Милик Аркадиуш57' (Куадрадо Хуан (57') •Влахович Душан
16 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Бан пользователя