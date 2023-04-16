Берлускони покинул интенсивную терапию и переведён в обычное отделение

Босс «Монцы» Сильвио Берлускони, пятого апреля угодивший в больницу, выписан из отделения интенсивной терапии и переведен в обычную палату. Врачи говорят о том, что Берлускони идет на поправку в последние дни, после того, как возникли осложнения с хронической формой лейкемии.

Не исключено, что победа «Монцы» над не кем-нибудь, а самим «Интером», стала катализатором для улучшения самочувствия одного из самых известных в мире итальянцев - чем-то вроде «эликсира жизни».

Сегодня Берлускони, как уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, навестили его дочь Марина, а также близкий друг Феделе Конфалоньери.